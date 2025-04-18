Виталий Хоценко посетил участника СВО в Омской области

«Артём Александрович Блюменштейн, боец специальной военной операции, в настоящее время восстанавливается после серьезного ранения, полученного при защите нашей Родины. Семья Блюменштейн вернулась в родную область из Германии в 2014 году, после долгого проживания там. Родители Артёма вырастили своих сыновей настоящими патриотами, и сам он уверен, что каждый мужчина должен быть готов встать на защиту своей страны. После полного восстановления он планирует вернуться к своим товарищам на фронте», — отметил Виталий Хоценко.