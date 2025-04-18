Виталий Хоценко посетил участника СВО в Омской области

Виталий Хоценко посетил участника специальной военной операции в Крутинском районе. Об этом губернатор Омской области сообщил в своём Telegram-канале.
Рядовой Артём Блюменштейн сейчас восстанавливается после ранения, полученного во время выполнения боевых задач в зоне специальной военной операции.
Сегодня Губернатор Омской области, Виталий Хоценко, находился с визитом в Крутинском районе, где он побывал в доме защитника Отечества в селе Зимино. Артём Александрович Блюменштейн, который после лечения в госпитале вернулся к родным, продолжает восстанавливать здоровье в кругу семьи, включая родителей и младшего брата. Перед службой в армии Артём трудился вместе с отцом на местном животноводческом предприятии.
В ходе своего визита Виталий Хоценко убедился, что состояние бойца улучшается, и выразил ему свои пожелания скорейшего выздоровления.
«Артём Александрович Блюменштейн, боец специальной военной операции, в настоящее время восстанавливается после серьезного ранения, полученного при защите нашей Родины. Семья Блюменштейн вернулась в родную область из Германии в 2014 году, после долгого проживания там. Родители Артёма вырастили своих сыновей настоящими патриотами, и сам он уверен, что каждый мужчина должен быть готов встать на защиту своей страны. После полного восстановления он планирует вернуться к своим товарищам на фронте», — отметил Виталий Хоценко.