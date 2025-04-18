Главное из брифинга Минобороны 12 — 18 апреля 2025 года: сводка за неделю

ВС РФ нанесли групповые удары по объектам ВСУ
За прошедшую неделю Вооруженные Силы России нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА. Среди пораженных целей: военные аэродромы, предприятие ВПК Украины, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных дронов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Утром 18 апреля ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности и БПЛА по ключевым производственным площадкам выпуска «беспилотников» и объектам военных аэродромов Украины.
«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
ВС РФ освободили четыре населенных пункта за неделю
В ДНР подразделения группировки «Юг» взяли под контроль населенные пункты Калиново и Валентиновка, бойцы группировки «Центр» — населенные пункты Елизаветовка и Преображенка.
«Север» продвинулся на Харьковском и Белгородском направлениях
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и штурмовому полку противника на Харьковском и Белгородском направлениях.
За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: свыше 1 900 боевиков, шесть танков, 39 боевых бронированных машин, 99 автомобилей, шесть пусковых установок РСЗО, 46 орудий полевой артиллерии, два зенитных ракетных комплекса, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств. 64 украинских военнослужащих сдались в плен.
Группировка «Запад» заняла выгодные рубежи
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение 13 бригадам противника.
ВСУ потеряли более 1 730 бойцов, два танка, 13 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 21 склад боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение
Подразделения «Южной» группировки атаковали 19 бригад и полк беспилотных авиационных комплексов противника.
За неделю в зоне действия группировки ВСУ потеряли порядка 2 170 военнослужащих, два танка, 27 боевых бронированных машин, 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
Бойцы «Центра» продвинулись на новые позиции
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 18 украинским бригадам и штурмовому полку.
Потери противника превысили 2 680 человек. Российские военнослужащие уничтожили: два танка, 20 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение 11 бригадам противника.
Потери ВСУ в живой силе превысили 1 020 человек. Также бойцы ВС РФ уничтожили: танк, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.
«Днепр» нанес поражение формированиям противника
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по 10 бригадам противника.
ВСУ потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 56 автомобилей, пусковую установку реактивной системы залпового огня HIMARS, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- самолет F-16 ВС Украины;
- 45 американских управляемых авиационных бомб JDAM;
- 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1 618 БПЛА самолетного типа.