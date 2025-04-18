Главное из брифинга Минобороны 12 — 18 апреля 2025 года: сводка за неделю

За неделю в зоне ответственности группировки (на Курском, Белгородском и Харьковском направлениях) потери противника составили: свыше 1 900 боевиков, шесть танков, 39 боевых бронированных машин, 99 автомобилей, шесть пусковых установок РСЗО, 46 орудий полевой артиллерии, два зенитных ракетных комплекса, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств. 64 украинских военнослужащих сдались в плен.