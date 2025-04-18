Радий Хабиров встретился в селе Малояз с семьями погибших участников СВО.

«Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача — беречь память о них, — сказал Радий Хабиров. — Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей. Мы обязательно, когда закончится специальная военная операция, поставим в Уфе мемориал в дань памяти всех наших погибших воинов».