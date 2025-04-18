Радий Хабиров встретился в селе Малояз с семьями погибших участников СВО.

Сегодня в селе Малояз Салаватского района Глава Башкортостана Радий Хабиров встретился с семьями погибших участников СВО Салавата Газимова, Рустама Зарипова, Дамира Мамбетова, Замира Мирсаяпова, Аниса Мухамедьянова, Руслана Насипова, Ильдара Ситдикова, Вадима Хадыева, Айдара Шаяхметова, Салавата Янгирова.
Руководитель региона выразил искренние соболезнования родителям и жёнам погибших военнослужащих и передал им ордена генерала Шаймуратова, которым погибшие воины награждены посмертно за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач.
«Ребята отдали свою жизнь за Родину. Каждый из них до конца выполнил свой долг. Это настоящие герои, и наша общая задача — беречь память о них, — сказал Радий Хабиров. — Вы воспитали настоящих мужчин, патриотов, защитников Отечества, которые погибли, выполняя свой воинский долг. Спасибо вам большое за ваших сыновей. Наша главная задача — помнить о них, увековечить их память, проявлять постоянную заботу, окружить вниманием родителей, их семьи и детей. Мы обязательно, когда закончится специальная военная операция, поставим в Уфе мемориал в дань памяти всех наших погибших воинов».
Глава региона отметил, что поддержка семей погибших ребят — первоочередная задача глав муниципалитетов.
«Они должны быть с вами всегда на связи, приглашать вас на мероприятия, помогать решать насущные и бытовые проблемы, также принять все меры по увековечению памяти погибших бойцов. Важно, чтобы семьи не замыкались в своем горе, приглашайте их на все районные мероприятия, родители и жены наших погибших героев должны сидеть в первых рядах», — сказал Радий Хабиров.