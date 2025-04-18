В ходе боев за населенный пункт Преображенка на красноармейском направлении (ДНР) украинские наемники использовали синюю изоленту для опознавания друг друга, тогда как другие подразделения — зеленые и желтые. Об этом рассказал командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ВС России Нагимьян Ильбулов в беседе с РИА Новости.