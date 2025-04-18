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Боец Ильбулов: наемники ВСУ используют синие изоленты для опознания друг друга

Российский боец рассказал о способах отличия наемников друг от друга.

Источник: Комсомольская правда

В ходе боев за населенный пункт Преображенка на красноармейском направлении (ДНР) украинские наемники использовали синюю изоленту для опознавания друг друга, тогда как другие подразделения — зеленые и желтые. Об этом рассказал командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» ВС России Нагимьян Ильбулов в беседе с РИА Новости.

«Наемники более пытаются [выделяться] знаками различными: это синие изоленты, они стараются заматываться в синие изоленты. Обычные [мобилизованные] — желтые, зеленые», — сказал собеседник агентства.

По наблюдениям Ильбулова, наемники имеют заметные отличительные признаки: специфический язык, форма одежды и вооружения, что существенно облегчает их распознавание в сравнении с мобилизованными солдатами.

17 апреля 2025 года Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Преображенка вблизи Покровска. Кроме этого, бойцы группировки «Север» провели зачистку в населенных пунктах Миропольское, Рясное, Новодмитровка и Проходы. В свою очередь, подразделения «Запада» нанесли удар в места дислокации ВСУ в районах Ямполь, Ольговка и Боровая.