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ВС России практически вытеснили ВСУ из Сухой Балки в ДНР

Военный предположил, что скоро российская армия прорвет украинскую оборону.

Источник: Аргументы и факты

Российские войска фактически вытеснили украинские подразделения из населённого пункта Сухая Балка, расположенного на константиновском направлении в Донецкой народной республике.

Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале, ссылаясь на украинского военнослужащего с позывным Мучной.

По его словам, сопротивление украинской стороны в этом районе сохраняется, однако оно ослабевает, поскольку российские силы обеспечены плотной воздушной поддержкой, что делает длительное пребывание на позициях крайне рискованным.

Также отмечается, что российская армия нарушила логистические цепочки украинских войск и обладает превосходством в использовании беспилотных летательных аппаратов. По оценке бойца, в ближайшее время возможно дальнейшее продвижение российских сил и прорыв обороны ВСУ.

Между тем Вооруженные силы РФ установили контроль над приблизительно 80% территории Донецкой Народной Республики (ДНР), которая ранее была оккупирована украинской армией.