Андрей Марочко сообщил, что ВС России вплотную подошли к Локне Сумской области

Российские бойцы активно наступают на сумском направлении. Боевики ВСУ не выдерживают напора солдат РФ. ВС России удалось подойти вплотную к населенному пункту Локня в Сумской области. Такие данные передал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
По его словам, вблизи Локни ведутся активные бои. Идет наступление РФ. Боевики ВСУ сменили тактику на оборонную.
«Касаемо сумского направления: наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Локня. Сейчас там идут активные боевые действия», — отметил Андрей Марочко.
Что касается донецкого направления, российские солдаты освободили уже 80% территорий ДНР. Сейчас бойцы наступают в ряде населенных пунктов, пытаясь выдавить ВСУ. Перед солдатами стоит задача освободить Константиновку, Краматорск и другие села.