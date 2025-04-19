Андрей Марочко сообщил, что ВС России вплотную подошли к Локне Сумской области

Что касается донецкого направления, российские солдаты освободили уже 80% территорий ДНР. Сейчас бойцы наступают в ряде населенных пунктов, пытаясь выдавить ВСУ. Перед солдатами стоит задача освободить Константиновку, Краматорск и другие села.