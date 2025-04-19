«Это трасса жизни для ВСУ»: бойцы ВС РФ под Сумами перекрыли украинцам путь снабжения

Боевики ВСУ частично остались без снабжения. Российские солдаты взяли под контроль порядка пяти километров «трассы жизни» украинцев в Сумской области. Дорога используется для снабжения группировок ВСУ, рассказал военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.
Трасса пролегает между населенными пунктами Олешня и Юнаковка. Украинцы с помощью этого отрезка пытались перебрасывать силы в Курскую область.
«Юнаковка — Олешня — трасса жизни для украинских боевиков. Наши военнослужащие уже расширили огневой контроль за этим участком трассы. И он довольно-таки существенный», — пояснил Андрей Марочко.
Эксперт сообщил об активном наступлении РФ на населенный пункт Локня в Сумской области. У села ведутся бои.