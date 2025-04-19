Правнук водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом Кантарии служит в зоне СВО

Мелитон Кантария во время Великой Отечественной войны с декабря 1941 года сражался в рядах 756-го стрелкового полка 150-й стрелковой дивизии, был трижды ранен. В ходе боев за Берлин 30 апреля 1945 года разведчики младший сержант Мелитон Кантария и сержант Михаил Егоров под командованием лейтенанта Алексея Береста водрузили Знамя Победы на крыше здания Рейхстага. За совершенный подвиг Егоров и Кантария 8 мая 1946 года были удостоены почетного звания Героев Советского Союза.