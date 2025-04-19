Правнук Героя СССР, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, участвует в СВО

Солдат Красной Армии Мелитон Кантария стал Героем Советского Союза. Его имя сохранилось в истории. Мелитон Кантария водрузил Знамя Победы над освобожденным от фашистов Рейхстагом. Теперь его правнук Георгий продолжает бравое дело. Он стал участником специальной военной операции, сообщили в первом информагентстве ЛНР.
Мелитон Кантария водрузил флаг 150-й стрелковой дивизии РККА со своими товарищами Михаилом Егоровым и Александром Берестом.
«Спустя 80 лет правнук знаменитого бойца Красной Армии Георгий, находится в зоне спецоперации и водружает флаги Российской Федерации над освобожденными селами и городами», — отметили в информагентстве ЛНР.
В Иркутске, между тем, состоялась передача орденов Мужества. Их получили семьи погибших Героев спецоперации.