Правнук Героя СССР, водрузившего Знамя Победы над Рейхстагом, участвует в СВО

Солдат Красной Армии Мелитон Кантария стал Героем Советского Союза. Его имя сохранилось в истории. Мелитон Кантария водрузил Знамя Победы над освобожденным от фашистов Рейхстагом. Теперь его правнук Георгий продолжает бравое дело. Он стал участником специальной военной операции, сообщили в первом информагентстве ЛНР.