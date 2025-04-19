Группировка «Запад» за сутки уничтожила более 260 военных и 7 станций Starlink ВСУ

«За сутки потери противника составили свыше 260 военнослужащих, БМП-1, БТР Valuk, боевая бронировая машина Snatch, 10 автомобилей, радиолокационная станция RADA. В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены пять артиллерийских орудий М777, М198, М101, Д-20 и Д-30, а также восемь минометных расчетов. Уничтожены 47 пунктов управления БПЛА, 7 станций спутниковой связи Starlink, 4 полевых склада боеприпасов», — сказал он.
Он добавил, что ракетные войска группировки нанесли удар снарядами реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» по пункту временной дислокации подразделения 3-й штурмовой бригады, уничтожив более 20 военнослужащих ВСУ. Кроме того, противовоздушная оборона уничтожила реактивный снаряд РСЗО HIMARS, 2 барражирующих боеприпаса RAM X, а также 47 беспилотников самолетного типа.