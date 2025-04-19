Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении

«Военнослужащие расчета 130-миллиметровой буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии группировки войск “Центр” уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что стрельба велась с закрытой огневой позиции с постоянной корректировкой огня расчетами разведывательных беспилотников.
Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.