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Российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ на ключевом направлении

ЛУГАНСК, 19 апр — РИА Новости. Расчет буксируемой пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, рассказали журналистам в Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Военнослужащие расчета 130-миллиметровой буксируемой пушки М-46 90-й танковой дивизии группировки войск “Центр” уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что стрельба велась с закрытой огневой позиции с постоянной корректировкой огня расчетами разведывательных беспилотников.

Освобождение Красноармейской агломерации позволило бы российским войскам фактически выйти к западным границам ДНР и продолжить наступление на Запорожье.