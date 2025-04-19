ВСУ потеряли на Белгородском направлении до 75 военных

«Подразделения группировки войск “Север” продолжают выполнение боевых задач специальной военной операции на белгородском направлении. Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миропольская Турья и Угроеды Сумской области», — сказал начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.
По его словам, потери украинских войск за сутки на данном направлении составили до 75 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.