Российским штурмовикам было нелегко незаметно проникнуть к Преображенке в ДНР. Для быстрого и безопасного прохода бойцы группировки войск «Центр» использовали антидроновые одеяла и собственную систему сигналов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.
Преображенка находится в 20 километрах от Красноармейска. Населенный пункт был освобожден российскими солдатами 17 апреля. В Министерстве отметили, что главной сложностью для штурмовиков стало преодоление открытой местности.
«Заходить в село приходилось малыми группами по три-четыре человека, используя антидроновые одеяла и плохую видимость. Штурмовые подразделения минимизировали использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов с помощью свистков», — рассказали в Минобороны.
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