Своя система сигналов и антидроновые одеяла: как штурмовики РФ освободили Преображенку

Российским штурмовикам было нелегко незаметно проникнуть к Преображенке в ДНР. Для быстрого и безопасного прохода бойцы группировки войск «Центр» использовали антидроновые одеяла и собственную систему сигналов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.