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Своя система сигналов и антидроновые одеяла: как штурмовики РФ освободили Преображенку

В Минобороны рассказали об использовании штурмовиками РФ антидроновых одеял.

Источник: Комсомольская правда

Российским штурмовикам было нелегко незаметно проникнуть к Преображенке в ДНР. Для быстрого и безопасного прохода бойцы группировки войск «Центр» использовали антидроновые одеяла и собственную систему сигналов. Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Преображенка находится в 20 километрах от Красноармейска. Населенный пункт был освобожден российскими солдатами 17 апреля. В Министерстве отметили, что главной сложностью для штурмовиков стало преодоление открытой местности.

«Заходить в село приходилось малыми группами по три-четыре человека, используя антидроновые одеяла и плохую видимость. Штурмовые подразделения минимизировали использование радиостанций, заменив их системой звуковых сигналов с помощью свистков», — рассказали в Минобороны.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил об успехах ВС России на сумском направлении. Бойцы вплотную подошли к Локне.