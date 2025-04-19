Российские штурмовые подразделения группировки «Центр» применили специальные меры маскировки при наступлении на село Преображенка в Донецкой Народной Республике.
По данным Минобороны РФ, для скрытного продвижения бойцы использовали антидроновые одеяла и ограничили радиопереговоры, заменив их заранее согласованными сигналами и знаками.
Преображенка, расположенная на красноармейском направлении примерно в 20 километрах от Покровска (ранее Красноармейска), была освобождена 17 апреля силами 90-й гвардейской танковой дивизии. Наступление началось с выхода на ключевую дорогу снабжения, где впоследствии были уничтожены бронемашины противника, в том числе американский бронеавтомобиль MaxxPro.
Перед активной фазой операции по штурму населённого пункта велась точечная работа артиллерии и ударных беспилотников. Основным вызовом для подразделений стал выход через открытые участки местности, практически лишённые естественных укрытий. В таких условиях военным приходилось продвигаться малыми группами в условиях ограниченной видимости — на рассвете, закате, при тумане или дожде, используя средства маскировки и сигнальную систему вместо традиционной радиосвязи.
Ранее командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» Нагимьян Ильбулов рассказал, как противник сдавался в плен во время освобождения населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в ДНР.