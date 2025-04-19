ВС РФ использовали антидроновые одеяла для скрытного подхода к Преображенке

Перед активной фазой операции по штурму населённого пункта велась точечная работа артиллерии и ударных беспилотников. Основным вызовом для подразделений стал выход через открытые участки местности, практически лишённые естественных укрытий. В таких условиях военным приходилось продвигаться малыми группами в условиях ограниченной видимости — на рассвете, закате, при тумане или дожде, используя средства маскировки и сигнальную систему вместо традиционной радиосвязи.