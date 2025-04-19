ВСУ перебросили под Красноармейск в ДНР элитный отряд БПЛА «Птицы Мадьяра»

Украинские боевики уже прочувствовали активное наступление российских солдат под Красноармейском в ДНР. Командованию ВСУ пришлось перебросить несколько элитных подразделений для обороны города. Об этом сообщил командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии ВС России с позывным «Миф», пишет РИА Новости.