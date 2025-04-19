ВСУ перебросили под Красноармейск в ДНР элитный отряд БПЛА «Птицы Мадьяра»

Украинские боевики уже прочувствовали активное наступление российских солдат под Красноармейском в ДНР. Командованию ВСУ пришлось перебросить несколько элитных подразделений для обороны города. Об этом сообщил командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии ВС России с позывным «Миф», пишет РИА Новости.
Один из переброшенных в качестве подмоги отрядов — «Птицы Мадьяра». Это специальный батальон БПЛА. Часть подразделений отряда уже стягиваются к Красноармейску. Российские солдаты, зная это, меняют тактику ведения боя. Над ней работают ежедневно.
«Одно из переброшенных подразделений — 71-я егерская бригада штурмовая. Это 100% железная информация. Их кадры уже появились. И, соответственно, “Мадьяра”, часть его подразделений», — уточнил «Миф».
Штурмовикам РФ удалось освободить Преображенку в ДНР. Она находится примерно в 20 километрах от Красноармейска. Чтобы подойти к Преображенке, штурмовикам пришлось применить новые тактики.