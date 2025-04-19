Мотострелок ВС РФ рассказал, как эвакуировал трех раненых сослуживцев

Он отметил, что задача осложнялась не только сложными погодными условиями и бездорожьем, но и тем, что во время перемещений по ним открывался огонь. Несмотря на угрозу, он подчёркивает, что считает выполнение долга естественным и не воспринимает свои действия как героизм, так как осознанно пошёл служить по контракту.