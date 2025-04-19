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Мотострелок ВС РФ рассказал, как эвакуировал трех раненых сослуживцев

По его словам сложность в эвакуации раненых была не только в погодных условиях, но и в том, что противник вел огонь.

Источник: Аргументы и факты

Боец 39-й гвардейской мотострелковой бригады из состава российской группировки «Восток», известный под позывным «Шустрый», рассказал РИА Новости о том, как под плотным огнём противника эвакуировал троих раненых товарищей во время боёв за населённый пункт Улаклы в Донецкой Народной Республике.

По его словам, во время выполнения боевой задачи подразделение попало под атаку беспилотников и пулемётного огня, что вынудило бойцов покинуть бронетехнику. Получив приказ эвакуировать раненых, военнослужащий обнаружил оставленный электромотоцикл и с его помощью доставил пострадавших в безопасную зону, преодолев около семи километров за один рейс.

Эвакуацию он повторил дважды, возвращаясь за следующими сослуживцами.

Он отметил, что задача осложнялась не только сложными погодными условиями и бездорожьем, но и тем, что во время перемещений по ним открывался огонь. Несмотря на угрозу, он подчёркивает, что считает выполнение долга естественным и не воспринимает свои действия как героизм, так как осознанно пошёл служить по контракту.

Операция по освобождению Улаклы, расположенного к западу от Курахово, была официально подтверждена Минобороны РФ 23 февраля. Этот успех открыл путь к дальнейшему продвижению в сторону Константинополя и содействовал соединению подразделений, наступающих с разных направлений — от Андреевки и Сухих Ялов.

Ранее сообщалось, как российские штурмовые подразделения группировки «Центр» применили специальные меры маскировки при наступлении на село Преображенка в Донецкой Народной Республике.