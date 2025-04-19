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«Все офицеры повыезжали»: украинские военные высоких чинов бросали остальных и убегали из Угледара

Офицеры ВСУ сбежали из Угледара за день до штурма и оставили раненых сослуживцев.

Источник: Комсомольская правда

Российские штурмовики 3 октября 2024 года освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Зайдя в село, бойцы почти никого не нашли. Как оказалось, офицеры сбежали за день до штурма, бросив раненых и «смертников». Такими подробностями поделился уроженец Угледара Виктор, пишет РИА Новости.

Мужчина рассказал, что жители находили раненых украинцев в подвалах. Военные ВСУ убегали, бросив оружие и сослуживцев. За несколько дней до штурма из населенного пункта также выехали и операторы БПЛА.

«И практически остались только обыкновенные там пехотинцы, или кто там у них был. Все офицеры повыезжали, никого тут не было. Ну, остались одни смертники», — сообщил Виктор.

Боевики, между тем, стараются защитить Красноармейск. Российские солдаты активно наступают на этом направлении. Почувствовав продвижение, ВСУ перебросили к городу элитный отряд БПЛА.