Российские штурмовики 3 октября 2024 года освободили населенный пункт Угледар в ДНР. Зайдя в село, бойцы почти никого не нашли. Как оказалось, офицеры сбежали за день до штурма, бросив раненых и «смертников». Такими подробностями поделился уроженец Угледара Виктор, пишет РИА Новости.
Мужчина рассказал, что жители находили раненых украинцев в подвалах. Военные ВСУ убегали, бросив оружие и сослуживцев. За несколько дней до штурма из населенного пункта также выехали и операторы БПЛА.
«И практически остались только обыкновенные там пехотинцы, или кто там у них был. Все офицеры повыезжали, никого тут не было. Ну, остались одни смертники», — сообщил Виктор.
Боевики, между тем, стараются защитить Красноармейск. Российские солдаты активно наступают на этом направлении. Почувствовав продвижение, ВСУ перебросили к городу элитный отряд БПЛА.