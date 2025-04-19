СК установил командиров ВСУ, причастных к обстрелу Курска

«В ходе расследования уголовного дела о массированной атаке на Курск 15 апреля военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России получены данные о причастности к этому преступлению командира 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) полковника Дмитрия Бондаровича, командира 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковника Андрея Дзяния и его заместителя Виталия Сендзюка. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.