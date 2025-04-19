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СК установил командиров ВСУ, причастных к обстрелу Курска

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Следователи установили украинских командиров, причастных к обстрелу Курска с помощью 100 беспилотников 15 апреля. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: Агентство «Москва»

«В ходе расследования уголовного дела о массированной атаке на Курск 15 апреля военными следователями во взаимодействии с Главным управлением по противодействию экстремизму МВД России получены данные о причастности к этому преступлению командира 14-го отдельного полка беспилотных систем ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС) полковника Дмитрия Бондаровича, командира 383-й отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов Воздушных сил ВФУ полковника Андрея Дзяния и его заместителя Виталия Сендзюка. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказала она.

По данным следствия, под командованием Бондаровича, Дзяния и Сендзюка военнослужащими вооруженных формирований Украины была совершена атака с использованием более 100 беспилотных летательных аппаратов на гражданские объекты города Курска.

«В результате преступления погибла пожилая женщина, еще девять человек получили ранения. Повреждения причинены более 20 жилым домам, 4 объектам гражданской инфраструктуры, машинам скорой помощи. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана уголовно-правовая оценка действиям иных причастных лиц. Принимаются меры к установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка», — заключила Петренко.