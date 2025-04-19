ВС России уничтожили американский БТР при освобождении Преображенки

«У противника при штурме вышел из строя бронетранспортер MaxxPro. Получается, при штурме дома выезжала машина со двора. По ней отработались РПГ, в дальнейшем она пыталась уехать дальше, но мы уже как бы провели разведку воздуха, уже знали, в какую сторону она будет уезжать, заблаговременно все заминировали, и она подорвалась на наш ТМ, в дальнейшем она полностью сгорела», — сказал он.