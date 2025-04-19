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ВС России уничтожили американский БТР при освобождении Преображенки

ДОНЕЦК, 19 апр — РИА Новости. При освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой Народной Республике штурмовиками ВС РФ был уничтожен американский MaxxPro, рассказал РИА Новости Нагимьян Ильбулов, командир штурмовой роты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр».

Источник: © РИА Новости

«У противника при штурме вышел из строя бронетранспортер MaxxPro. Получается, при штурме дома выезжала машина со двора. По ней отработались РПГ, в дальнейшем она пыталась уехать дальше, но мы уже как бы провели разведку воздуха, уже знали, в какую сторону она будет уезжать, заблаговременно все заминировали, и она подорвалась на наш ТМ, в дальнейшем она полностью сгорела», — сказал он.

По словам командира роты, противники, увидев, что подбили бронетранспортер, упали духом и расстроились, все начали поспешно покидать свои позиции.

«В любом случае, если они хоть там остались, в любом случае мы отсюда выбили бы, выполнили бы свою поставленную задачу на отлично, так как мы всегда выполняем свою поставленную задачу и идем только вперед», — сказал военнослужащий.

По сообщению МО РФ, ранее российская группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Преображенка в Донецкой Народной Республике.