Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Севера» освободили Олешню

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск «Север» взяли под контроль хутор Олешня в Курской области, сообщило Минобороны.

Источник: © РИА Новости

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области», — заявили в ведомстве.

Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.

За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:

более 165 боевиков;танк и боевую машину пехоты;две боевые бронированные машины и три автомобиля;шесть артиллерийских орудий и два миномета;четыре пусковых установки РСЗО;три станции радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боев на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков.