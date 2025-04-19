Бойцы «Севера» освободили Олешню

Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.