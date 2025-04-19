Бойцы «Севера» освободили Олешню

«Подразделениями группировки войск “Север” в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области», — заявили в ведомстве.
Кроме того, военные нанесли удары по четырем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районе Горналя. Авиация, БПЛА и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районе населенных пунктов Водолаги, Кровное, Садки, Юнаковка и Яблоновка в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли в курском приграничье:
более 165 боевиков;танк и боевую машину пехоты;две боевые бронированные машины и три автомобиля;шесть артиллерийских орудий и два миномета;четыре пусковых установки РСЗО;три станции радиоэлектронной борьбы.
Всего за время боев на этом участке потери противника составили более 75 170 человек и 411 танков.