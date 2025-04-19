«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 142 районах», — сказали в министерстве.
ВС РФ поразили склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ в 142 районах
МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Российские войска поразили за сутки склады боеприпасов и военно-технического имущества ВСУ в 142 районах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.