Десять свердловчан вернулись из украинского плена

По ее словам, в списке на обмен было шестеро свердловчан, а в итоге оказалось десять. Выяснилось, что еще четверо уходили в армию из военкоматов других регионов.
«Я очень рада, что освобождены именно те, о которых я знала, за которых просили родственники. В том числе за молодого человека из Новоуральска, за которого просила бабушка», — сказала Татьяна Мерзлякова.
Напомним, что сегодня состоялся обмен пленными 246 на 246 человек. Кроме того, Россия передала Украине 31 тяжелораненых. Украина передала России 15 тяжелораненых. Обмен состоялся снова при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов. Общее количество пленных за три года, обмененных при посредничестве ОАЭ, включая сегодняшний обмен, составит 3233 человека.
Накануне, 18 апреля Россия и Украина провели обмен телами погибших. Россия передала украинской стороне 909 тел военнослужащих, России передали 41 погибшего.