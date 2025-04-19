Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

«19 апреля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сказали в ведомстве.
Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается помощь. Как сообщили в Минобороны России, бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.
«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказали в ведомстве.
При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.