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Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 246 на 246

Россия вернула 246 военнослужащих из украинского плена, взамен переданы 246 военнопленных ВСУ — Минобороны РФ.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«19 апреля текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 246 российских военнослужащих. Взамен переданы 246 военнопленных ВСУ. Также, в качестве жеста доброй воли, передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, нуждающихся в срочной медицинской помощи», — сказали в ведомстве.

Вернувшиеся из плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, им оказывается помощь. Как сообщили в Минобороны России, бойцов доставят в РФ для прохождения лечения и реабилитации.

«В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республика Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — сказали в ведомстве.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.