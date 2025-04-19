Глава Генштаба назвал размер освобожденной территории Курской области

Согласно сводкам Минобороны, Горналь — единственное курское село, где остаются ВСУ. По словам Герасимова, бои продолжаются как в самом населенном пункте, так и в и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 кв. км. «Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержание, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы», — сказал он.