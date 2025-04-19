Глава Генштаба назвал размер освобожденной территории Курской области

Российские военные в Курской области освободили 1260 кв. км территории, что составляет около 99,5% от изначально занятой ВСУ земли. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
«Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена — это 1260 кв. км, 99,5%. Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной», — сказал Герасимов (цитата по сайту Кремля).
Вторжение украинских подразделений в Курскую область началось 6 августа. Бои шли в Суджанском и Кореневском районах, Рыльский, Глушковский, Беловский районы были эвакуированы. Минобороны сообщало, что изначально украинские войска заняли 1268 кв. км. Общая площадь Курской области составляет 29,9 тыс. кв. км.
Глава российского Генштаба рассказал президенту, что накануне подразделениями 51-го и 137-го парашютно-десантных полков 106-й десантной дивизии был освобожден хутор Олешня. Населенный пункт находится в Суджанском районе, о его освобождении Минобороны сообщило в субботу, 19 апреля.
«В настоящее время завершается зачистка лесных участков южнее этого населенного пункта. Общая площадь этих участков — до 3 кв. км, небольшая. В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря», — добавил он.
Согласно сводкам Минобороны, Горналь — единственное курское село, где остаются ВСУ. По словам Герасимова, бои продолжаются как в самом населенном пункте, так и в и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 кв. км. «Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержание, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы», — сказал он.
Заслушав доклад о ситуации в Курской области, Путин поручил Герасимову отдельно отчитаться после того, как зачистка территорий от ВСУ будет завершена. «По приграничью, по Курской, Белгородской областям после завершения боевой работы по зачистке этих территорий доложите отдельно», — сказал президент.
Спустя пять месяцев продолжающихся боев, в январе 2025-го, Минобороны сообщило, что российские войска освободили 801 кв. км территории Курской области или 63,2% от первоначально захваченной ВСУ. В марте Герасимов заявил, что российские войска вернули под свой контроль 86% территории. Путин подчеркивал, что выбросить противника из Курской области — это священный долг российской армии.