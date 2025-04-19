Украинские войска получили приказ прекратить огонь

По словам старшего офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), что подразделения получили приказ прекратить огонь по российским позициям спустя минуты после того, как должно было начать действовать объявленное Россией пасхальное перемирие.
Ранее президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия.