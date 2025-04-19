В Минобороны России дали указания о прекращении огня

«Генералом армии Валерием Герасимовым в канун православного праздника Пасхи (Светлого Христова Воскресения) отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня», — отмечается в сообщении ведомства.
В Минобороны добавили, что режим прекращения огня вводится в гуманитарных целях и будет соблюдаться Россией при условии его взаимного соблюдения Киевом.
На встрече с Герасимовым президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона последует примеру РФ и тоже остановит боевые действия. При этом российский лидер обратил внимание на то, что Вооруженные силы РФ должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны противника.