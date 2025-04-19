«Бьют по мирным городам»: Сальдо рассказал о нарушении пасхального перемирия ВСУ

Украинские военные нарушают объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Такие факты зафиксированы в Херсонской области, информировал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области», — написал Сальдо в Telegram-канале, подчеркнув, что это происходит в тот момент, когда миллионы людей в Пасхальную ночь возносят молитвы о мире.
Сальдо назвал три населенных пункта в возглавляемом им регионе, которые подверглись атаке ВСУ с 18.00 субботы 19 апреля. По его словам, Алешки были атакованы FPV-дронами, а также обстреляны из миномета. Кроме того, Голая Пристань подверглась ударам дронов-камикадзе, а в Каховке было зафиксировано не менее шести сборов боеприпасов или взрывных устройств с беспилотников.
«При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся. Значит, даже среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв к миру и сохранил человеческое. Но, увы, не все», — подчеркнул Сальдо.
Напомним, президент России отдал приказ Генштабу РФ о начале пасхального перемирия с 18.00 субботы 19 апреля. При этом в Минобороны отметили, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ российские военные нанесут ответный удар.
После этого военкор Александр Коц рассказал, что после введения перемирия ВСУ не поддержали режим прекращения огня.
Тем временем в ООН заявили, что приняли к сведению предложенное Путиным 30-часовое прекращение огня на Украине.
В то же время Зеленский никак не ответил на предложение России. Но заявил, что предложение перемирия — это «попытка поиграть с жизнями людей».