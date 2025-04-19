«Бьют по мирным городам»: Сальдо рассказал о нарушении пасхального перемирия ВСУ

Сальдо назвал три населенных пункта в возглавляемом им регионе, которые подверглись атаке ВСУ с 18.00 субботы 19 апреля. По его словам, Алешки были атакованы FPV-дронами, а также обстреляны из миномета. Кроме того, Голая Пристань подверглась ударам дронов-камикадзе, а в Каховке было зафиксировано не менее шести сборов боеприпасов или взрывных устройств с беспилотников.