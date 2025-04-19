Политолог Асафов: США могут надавить на Киев, чтобы продлить пасхальное перемирие

Американист, политолог Александр Асафов отметил, что «пасхальное перемирие», объявленное Владимиром Путиным, это проявление готовности к диалогу и шаг навстречу США.
— Раньше такого не наблюдалось. У американцев есть поддержка подобных решений и возможность давить на Киев, — говорит эксперт Газета.ru.
Он допускает, что после этого шага есть перспектива дальнейшего перемирия. При этом полагать, что провокаций со стороны киевского режима не будет, не стоит.
В ООН заявили, что учли этот факт и призывают к установлению устойчивого режима прекращения огня на Украине, пишет Life.ru.
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия готова использовать на линии соприкосновения формат полной и безусловной тишины, то Украина ответит зеркально, пишет 360.ru.
Западные СМИ отреагировали на инициативу президента России Владимира Путина, объявившего Пасхальное перемирие. Журналисты назвали это решение дипломатической победой русского лидера, пишет Царьград.