Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Политолог Асафов: США могут надавить на Киев, чтобы продлить пасхальное перемирие

Это позволит сделать шаг к более длительному режиму прекращения огня.

Источник: Комсомольская правда

Американист, политолог Александр Асафов отметил, что «пасхальное перемирие», объявленное Владимиром Путиным, это проявление готовности к диалогу и шаг навстречу США.

— Раньше такого не наблюдалось. У американцев есть поддержка подобных решений и возможность давить на Киев, — говорит эксперт Газета.ru.

Он допускает, что после этого шага есть перспектива дальнейшего перемирия. При этом полагать, что провокаций со стороны киевского режима не будет, не стоит.

В ООН заявили, что учли этот факт и призывают к установлению устойчивого режима прекращения огня на Украине, пишет Life.ru.

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия готова использовать на линии соприкосновения формат полной и безусловной тишины, то Украина ответит зеркально, пишет 360.ru.

Западные СМИ отреагировали на инициативу президента России Владимира Путина, объявившего Пасхальное перемирие. Журналисты назвали это решение дипломатической победой русского лидера, пишет Царьград.