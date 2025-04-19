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Депутат Слуцкий: в случае нарушения пасхального перемирия Россия ответит

Депутат подчеркнул, что Россия готова к мирному решению конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае провокаций в пасхальное перемирие Россия даст решительный ответ Украине.

Он также подчеркнул, что решение о перемирии — это очередная демонстрация того, что Москва стремится к перемирию и делает это в добровольном порядке.

— Россия таким образом еще раз показывает, кто действительно за мир, -сказал Слуцкий в беседе с NEWS.ru.

Он также отметил, что реакция Киева будет показательной. В свою очередь, РФ намерена четко соблюдать режим прекращения огня.

Ранее, Владимир Путин отдал распоряжение установить пасхальное перемирие. Режим прекращения огня будет действовать до полуночи с воскресенья на понедельник. При этом президент призвал к готовности отразить провокационные удар со стороны Киева.

Владимир Зеленский спустя несколько часов ответил, что Украина будет действовать «зеркально»: «тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов». И предложил продлить пасхальное перемирие.