Депутат Слуцкий: в случае нарушения пасхального перемирия Россия ответит

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае провокаций в пасхальное перемирие Россия даст решительный ответ Украине.
Он также подчеркнул, что решение о перемирии — это очередная демонстрация того, что Москва стремится к перемирию и делает это в добровольном порядке.
— Россия таким образом еще раз показывает, кто действительно за мир, -сказал Слуцкий в беседе с NEWS.ru.
Он также отметил, что реакция Киева будет показательной. В свою очередь, РФ намерена четко соблюдать режим прекращения огня.
Ранее, Владимир Путин отдал распоряжение установить пасхальное перемирие. Режим прекращения огня будет действовать до полуночи с воскресенья на понедельник. При этом президент призвал к готовности отразить провокационные удар со стороны Киева.
Владимир Зеленский спустя несколько часов ответил, что Украина будет действовать «зеркально»: «тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов». И предложил продлить пасхальное перемирие.