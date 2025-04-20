Сенатор Владимир Джабаров ответил, кто помешает президенту Украины Владимиру Зеленскому соблюдать пасхальное перемирие. Глава Украины заявил, что поддерживает решение, ответ будет зеркальным.
По мнению сенатора, стоит ожидать провокаций от нацистов, так как эти отряды не контролируются. Учитывая их позицию и самовольные действия, у Владимира Зеленского не будет возможности оказать на них влияние.
— Там очень много самостоятельных нацистских отрядов, которые могут сделать все наоборот, — отметил Джабаров в беседе с NEWS.ru.
Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, оно введено исходя из гуманитарных соображений. При этом российские военнослужащие не исключают провокаций и готовы к агрессии.
На Украине пасхальное перемирие поддержали. А западные СМИ отмечают, что это решение дипломатическая победа, Россия продемонстрировала свою готовность прекратить огонь, если будет ответное решение.