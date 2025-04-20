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Украинские войска за сутки дважды обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 20 апр — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки два раза обстреляли территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Два факта вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Две вооруженные атаки — на горловском направлении», — говорится в сообщении управления.

Как уточняет ведомство, всего было выпущено четыре боеприпаса.

Поступили сведения о ранении двух мирных жителей.

В предыдущие сутки было зафиксировано семь обстрелов.

В субботу президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.