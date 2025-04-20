Сальдо: ВСУ атаковали Алешки, Каховку и Голую пристань после объявления Путиным пасхального перемирия

При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае провокаций во время пасхального перемирия Россия даст решительный ответ Украине. Он также подчеркнул, что решение о перемирии — это очередная демонстрация того, что Москва стремится к урегулированию конфликта и делает это в добровольном порядке.