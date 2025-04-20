Сальдо: ВСУ атаковали Алешки, Каховку и Голую пристань после объявления Путиным пасхального перемирия

Три населенных пункта в Херсонской области подверглись ударам со стороны ВСУ уже после начала действия объявленного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным пасхального прекращения огня. Об этом информировал губернатор региона Владимир Сальдо.
Речь идет о Голой Пристани, Каховке и Алешках, уточнил Сальдо. В Голой Пристани украинские военные использовали дроны-камикадзе, в Каховке боеприпасы и взрывные устройства сбрасывали с беспилотных летательных аппаратов не менее шести раз, а Алешки были обстреляны из миномета и атакованы FPV-дронами.
«Сегодня, в Пасхальную ночь, когда миллионы людей молятся о мире, украинская сторона нарушает перемирие, объявленное Президентом Владимиром Владимировичем Путиным», — написал губернатор в Telegram-канале.
При этом Сальдо подчеркнул, что среди украинских военнослужащих есть те, кто услышал призыв российского лидера к миру.
«На ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся», — рассказал Сальдо.
Напомним, президент России отдал приказ Генштабу РФ о начале пасхального перемирия с 18.00 субботы 19 апреля. При этом в Минобороны отметили, что в случае нарушения перемирия со стороны ВСУ российские военные нанесут ответный удар.
При этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае провокаций во время пасхального перемирия Россия даст решительный ответ Украине. Он также подчеркнул, что решение о перемирии — это очередная демонстрация того, что Москва стремится к урегулированию конфликта и делает это в добровольном порядке.
Ранее американист, политолог Александр Асафов отметил, что «пасхальное перемирие», объявленное Владимиром Путиным — это проявление готовности к диалогу и шаг навстречу США. Эксперт не исключил, что Вашингтон может надавить на Киев, чтобы продлить пасхальное перемирие.
Тем временем сенатор Владимир Джабаров выразил опасение, что националистически настроенные украинские формирования могут помешать Владимиру Зеленскому соблюдать пасхальное перемирие. По мнению сенатора, стоит ожидать провокаций от нацистов, так как эти отряды не контролируются. Учитывая их позицию и самовольные действия, у Зеленского не будет возможности оказать на них влияние.