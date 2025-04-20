Украина якобы готова зеркально ответить на инициативу президента России Владимира Путина о прекращении огня во время празднования Пасхи православными верующими. Об этом заявил Владимир Зеленский, правда, лишь через три часа после того, как Путин проинформировал, что с 18.00 субботы 19 апреля начинает действовать 30-часовое пасхальное перемирие.
При этом Зеленский прямо не заявлял о прекращении огня со стороны ВСУ, однако написал в Telegram-канале о том, что считает 30-часовое прекращение огня недостаточным и для «укрепления доверия» к российской стороне он хотел бы, чтобы перемирие продлилось 30 дней.
Напомним, президент России, руководствуясь гуманитарными соображениями, отдал приказ Генштабу РФ о начале пасхального перемирия с 18.00 субботы 19 апреля. 20 апреля православные верующие празднуют Пасху.
«Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом, наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий», — сказал Путин, комментируя свое решение.
Тем временем военкор Александр Коц пришел к выводу, что Зеленский по факту отверг пасхальное перемирие.
Напомним, после объявления Путиным пасхального перемирия Зеленский со своей стороны не отдал приказ ВСУ прекратить огонь.
Уже после того, как российская сторона прекратила огонь, соблюдая пасхальное перемирие, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал три населенных пункта в возглавляемом им регионе, которые подверглись атаке ВСУ после 18.00 субботы 19 апреля. По его словам, Алешки были атакованы FPV-дронами, а также обстреляны из миномета. Кроме того, Голая Пристань подверглась ударам дронов-камикадзе, а в Каховке было зафиксировано не менее шести сборов боеприпасов или взрывных устройств с беспилотников.
Ранее Зеленский признавался, что перемирие ему нужно не само по себе, а лишь для того, чтобы продемонстрировать Ближнему Востоку и Глобальному Югу, что это якобы «Путин не согласится на мир».
Тем временем сенатор Владимир Джабаров выразил опасение, что националистически настроенные украинские формирования могут помешать Владимиру Зеленскому соблюдать пасхальное перемирие. По мнению сенатора, стоит ожидать провокаций от нацистов, так как эти отряды не контролируются. Учитывая их позицию и самовольные действия, у Зеленского не будет возможности оказать на них влияние.