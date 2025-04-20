В Москве приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

В Москву прибыли 246 российских военных, освобожденных из украинского плена. Об этом информирует телеканал «Звезда».
Сообщается, что освобожденные российские военные прилетели в Москву из Белоруссии, где им была оказана необходимая медицинская помощь, на самолете Ил-76МД.
«Украине также передали 31 раненого в обмен на 15 российских бойцов, которым требуется срочная помощь врачей», — сказано в публикации.
Также сообщается, что гуманитарным посредником при возвращении граждан РФ из плена выступили ОАЭ.
Ранее отмечалось, что российским военнослужащим на территории Украины грозила смертельная опасность.
Видео с кадрами возвращения российских военнослужащих из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.
Тем временем президент России, руководствуясь гуманитарными соображениями, отдал приказ Генштабу РФ о начале пасхального перемирия с 18.00 субботы 19 апреля.