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В Москве приземлился самолет с вернувшимися из плена российскими военными

246 российских военных возвращены из украинского плена.

Источник: Комсомольская правда

В Москву прибыли 246 российских военных, освобожденных из украинского плена. Об этом информирует телеканал «Звезда».

Сообщается, что освобожденные российские военные прилетели в Москву из Белоруссии, где им была оказана необходимая медицинская помощь, на самолете Ил-76МД.

«Украине также передали 31 раненого в обмен на 15 российских бойцов, которым требуется срочная помощь врачей», — сказано в публикации.

Также сообщается, что гуманитарным посредником при возвращении граждан РФ из плена выступили ОАЭ.

Ранее отмечалось, что российским военнослужащим на территории Украины грозила смертельная опасность.

Видео с кадрами возвращения российских военнослужащих из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранее опубликовала пресс-служба Министерства обороны России.

Тем временем президент России, руководствуясь гуманитарными соображениями, отдал приказ Генштабу РФ о начале пасхального перемирия с 18.00 субботы 19 апреля.