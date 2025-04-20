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В Москву прибыл самолёт с вернувшимися из плена российскими военными

На взлётно-посадочной полосе освобождённых из плена бойцов ожидали автобусы.

Самолёт Ил-76МД с 246 российскими военными, которых освободили из украинского плена, приземлился в Москве. Кадры их прибытия показал телеканал «Звезда».

На взлётно-посадочной полосе бойцов ожидали автобусы, в которые они прошли после приземления.

Напомним, ранее стало известно, что РФ и Украина провели обмен пленными военнослужащими по формуле «246 на 246». По данным Минобороны России, посредником в возвращении российских бойцов из плена выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Также сообщалось, что РФ передала Украине 31 раненого военнопленного в качестве жеста доброй воли. Украинская сторона вернула России 15 российских бойцов, нуждающихся в срочной медицинской помощи.