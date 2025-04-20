Названы имена приморцев, которые возвращаются из плена

Пятерых приморцев вернули на Родину в ходе обмена пленными на СВО. Пасхальный обмен называют самым многочисленным за всё время военного конфликта.
Всего Россия передала Украине 277 военнослужащих, в том числе 31 тяжелораненого. Украинская сторона, в свою очередь, передала 15 тяжелораненых российских бойцов и 246 пленных.
В рамках обмена на Родину вернутся пятеро приморцев. Это Бунёд Джураев, 2003 года рождения, 25-летний Константин Кохтов, Анатолий Полищук, 2004 года рождения, 22-летний Даниил Солуянов и 20-летний Алексей Степанов.
Обмен произвели при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов. Сейчас все военнослужащие, вернувшиеся из плена, получают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
Кроме того, обменялись и телами погибших. России вернули тела 41 погибшего воина, Украине передали 909 тел.