Пятеро бойцов из Иркутской области вернулись из плена

Пятеро военнослужащих из Иркутской области вернулись в Россию в ходе обмена пленными с Украиной. Всего в рамках переговорного процесса было освобождено 246 российских бойцов. Военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают медпомощь и обеспечивают связь с родными, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева и пресс-службу министерства обороны РФ.