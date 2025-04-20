Пятеро бойцов из Иркутской области вернулись из плена

Пятеро военнослужащих из Иркутской области вернулись в Россию в ходе обмена пленными с Украиной. Всего в рамках переговорного процесса было освобождено 246 российских бойцов. Военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают медпомощь и обеспечивают связь с родными, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева и пресс-службу министерства обороны РФ.
«От всего сердца благодарю спецслужбы России, коллег из Минобороны РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Николаевну Москалькову, Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Светлану Николаевну Семенову и всех причастных за их работу по освобождению наших бойцов. Бойцам — сил и скорейшего восстановления», — сказал в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
В ближайшее время всех 246 бойцов доставят в российские медучреждения для реабилитации.
Напомним, что 19 марта Российская Федерация и Украина обменялись военнопленными со по формуле «175 на 175». В их числе входило трое участников СВО из Иркутской области.