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Пятеро бойцов из Иркутской области вернулись из плена

Всего в рамках переговорного процесса освобождены 246 российских военнослужащих.

Источник: IrkutskMedia.ru

Пятеро военнослужащих из Иркутской области вернулись в Россию в ходе обмена пленными с Украиной. Всего в рамках переговорного процесса было освобождено 246 российских бойцов. Военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают медпомощь и обеспечивают связь с родными, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) Игоря Кобзева и пресс-службу министерства обороны РФ.

«От всего сердца благодарю спецслужбы России, коллег из Минобороны РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Николаевну Москалькову, Уполномоченного по правам человека в Иркутской области Светлану Николаевну Семенову и всех причастных за их работу по освобождению наших бойцов. Бойцам — сил и скорейшего восстановления», — сказал в своем тг-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В ближайшее время всех 246 бойцов доставят в российские медучреждения для реабилитации.

Напомним, что 19 марта Российская Федерация и Украина обменялись военнопленными со по формуле «175 на 175». В их числе входило трое участников СВО из Иркутской области.