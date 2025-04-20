На Украине не зафиксировали воздушных атак в ночь пасхального перемирия

Так, по информации издания, Вооруженные силы Украины (ВСУ), в отличие от всех предыдущих ночей, не сообщали о движениях «Шахедов», пусках КАБов или ракет. Кроме того, примерно с 22:00 часов 19 апреля ВСУ перестали сообщать о воздушных тревогах.
19 апреля президент России Владимир Путин встретился с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. На этой встрече российский лидер объявил пасхальное перемирие в украинском конфликте. Как заявил глава государства, Россия исходит из того, что украинская сторона тоже остановит боевые действия.