МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на Украине

Конечно, мы приветствуем достижение любого перемирия и рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира.
Бурханов подчеркнул, что в МИД Узбекистана неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны «продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма».
Напомним, что в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, приказав на этот период остановить все боевые действия". Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля.
Глава РФ заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.
О перемирии
Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия.
Ход перемирия покажет, насколько Украина хочет урегулирования.