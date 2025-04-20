МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на Украине

Напомним, что в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, приказав на этот период остановить все боевые действия". Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля.