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МИД Узбекистана приветствовал предложенное Путиным пасхальное перемирие на Украине

ТАШКЕНТ, 20 апр — Sputnik. МИД Узбекистана приветствует предложенное Россией пасхальное перемирие на Украине как важный шаг на пути к установлению мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря внешнеполитического ведомства республики Ахрора Бурханова.

Источник: Sputnik

Конечно, мы приветствуем достижение любого перемирия и рассматриваем его как важный шаг на пути к установлению устойчивого мира.

прокомментировал он инициативу президента РФ

Бурханов подчеркнул, что в МИД Узбекистана неизменно выступают за мирное урегулирование конфликтов и призывают стороны «продолжить диалог в духе взаимного уважения и гуманизма».

Напомним, что в субботу президент РФ Владимир Путин на встрече с начальником Генштаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым объявил пасхальное перемирие, приказав на этот период остановить все боевые действия". Оно начало действовать с 18.00 мск 19 апреля и продлится до 00.00 мск 21 апреля.

Глава РФ заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника.

О перемирии

Россия исходит из того, что украинская сторона последует ее примеру и остановит боевые действия.

Ход перемирия покажет, насколько Украина хочет урегулирования.