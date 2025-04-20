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Текслер: При пожаре в Челябинской области погибли четверо детей участника СВО

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что четыре ребенка, погибшие из-за пожара в Катав-Ивановском районе, были из семьи участника спецоперации. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

«Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных», — написал глава региона.

По распоряжению Текслера на место трагедии выехали министр социальных отношений области Наталья Лугачева, представители фонда «Защитники Отечества» и бригада психологической помощи.

«Семью не бросим, поможем всемерно», — подчеркнул губернатор.

Напомним, трагедия произошла минувшей ночью в поселке Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области. При пожаре в частном доме погибли четверо детей: девочка и три мальчика.

Как сообщили в региональном управлении МЧС, дети были дома одни.