Текслер: При пожаре в Челябинской области погибли четверо детей участника СВО

«Это семья участника СВО. Его супруга уехала к раненому мужу в Москву в госпиталь, оставив детей на родных», — написал глава региона.
По распоряжению Текслера на место трагедии выехали министр социальных отношений области Наталья Лугачева, представители фонда «Защитники Отечества» и бригада психологической помощи.
«Семью не бросим, поможем всемерно», — подчеркнул губернатор.
Напомним, трагедия произошла минувшей ночью в поселке Василовка Катав-Ивановского района Челябинской области. При пожаре в частном доме погибли четверо детей: девочка и три мальчика.
Как сообщили в региональном управлении МЧС, дети были дома одни.