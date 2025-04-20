Двое военных из Красноярского края вернулись домой из украинского плена

В результате переговоров 19 апреля из украинского плена освободили российских военнослужащих, сообщает Минобороны России. Среди вернувшихся домой оказалось двое 22-летних мужчин, оба уроженцы Канского района, пишет депутат Государственной Думы Юрий Швыткин.
Перед Пасхой стороны провели обмен 246 на 246. Кроме того, в качестве жеста доброй воли был передан 31 раненый военнопленный в обмен на 15 раненых российских военнослужащих, которым срочно требовалась медицинская помощь.
В настоящее время все освобождённые находятся в Беларуси. Им оказывается психологическая и медицинская помощь, а также дается возможность связаться с родственниками. Далее они отправятся в Россию, где пройдут полный курс лечения и реабилитации.
При освобождении российских военнослужащих из плена посредниками выступили Объединенные Арабские Эмираты.
Добавим, накануне президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. В зоне специальной военной операции прекратили огонь и остановили боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.