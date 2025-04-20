«Центр» до начала перемирия занял более выгодные рубежи в зоне СВО

Объявленное президентом Владимиром Путиным пасхальное перемирие вступило в силу в субботу. Оно будет действовать с 18.00 мск 19 апреля до 00.00 мск 21 апреля.
«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Успеновка, Зверево, Надеждинка, Красноармейск, Петровского и Новопавловка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, до прекращения огня ВСУ потеряли более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины «Козак», шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии.