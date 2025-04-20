Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия

Вооруженные силы Украины после объявления перемирия 444 раза обстреляли позиции армии России, осуществили 900 ударов БПЛА, сообщили в Минобороны РФ. Есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов. Все группировки российских войск в зоне СВО с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях, добавили в Минобороны.