Минобороны России обвинило ВСУ в нарушении перемирия

ВСУ атаковали российские позиции в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь. Атаки были отбиты, утверждает военное ведомство. Там также отчитались, что до пасхального перемирия российская армия взяла под контроль населенный пункт Новомихайловка в ДНР.
Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что армия Украины «будет действовать зеркально».
Подробнее — в репортаже Андрея Колесникова «Дорого словечко ко Христову дню».