«Север» нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия

«До начала действия перемирия подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Осоевка, Турья, Михайловское и Степок Сумской области», — говорится в сводке российского ведомства. «Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.