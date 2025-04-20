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«Север» нанес поражение ВСУ в Сумской области до начала действия перемирия

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Группировка «Север» до начала пасхального перемирия нанесла поражение живой силе и технике пяти бригад и одного полка ВСУ на белгородском направлении, противник потерял до 40 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

Пасхальное перемирие было объявлено накануне президентом РФ Владимиром Путиным. Оно действует с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля.

«До начала действия перемирия подразделениями группировки войск “Север” на Белгородском направлении нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Миропольское, Осоевка, Турья, Михайловское и Степок Сумской области», — говорится в сводке российского ведомства. «Потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и 122 мм боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства. Уничтожен склад боеприпасов», — добавили в МО РФ.