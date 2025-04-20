«Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, бронетранспортер, две боевые бронированные машины “Козак”, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня “Град”. Уничтожено три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.
ВСУ до начала перемирия потеряли до 245 военных в зоне действия «Запада»
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Российская группировка войск «Запад» до объявления пасхального перемирия уничтожила до 245 военных и технику ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.