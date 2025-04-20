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Минобороны сообщило о взятии Новомихайловки в ДНР до начала перемирия

До начала пасхального перемирия армия России взяла под контроль населенный пункт Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщили в Минобороны днем 20 апреля.
Источник: РИА "Новости"

Населенный пункт перешел под контроль армии России в результате действий бойцов группировки «Запад». Российские военнослужащие до объявления перемирия также нанесли удары по местам скопления украинских военнослужащих в 87 районах. Потери ВСУ на направлении составили 245 человек, один танк, несколько бронемашин, три орудия и установка РСЗО «Град». Уничтожено три склада боеприпасов.

19 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие для проверки готовности Украины к миру. Боевые действия приостановлены с 18:00 19 апреля до 24:00 21 апреля. Глава государства добавил, что ВС РФ откажутся от наступательных операций, но останутся в полной боевой готовности. 13 апреля российские войска взяли Елизаветовку в ДНР.