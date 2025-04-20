Минобороны сообщило о взятии Новомихайловки в ДНР до начала перемирия

Населенный пункт перешел под контроль армии России в результате действий бойцов группировки «Запад». Российские военнослужащие до объявления перемирия также нанесли удары по местам скопления украинских военнослужащих в 87 районах. Потери ВСУ на направлении составили 245 человек, один танк, несколько бронемашин, три орудия и установка РСЗО «Град». Уничтожено три склада боеприпасов.