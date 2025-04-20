Что известно об ударах ВСУ во время пасхального перемирия

ТАСС собрал основное из заявления Минобороны России.
Россия соблюдает перемирие
- В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня.
- ВС РФ оставались на ранее занятых рубежах и позициях.
Обстрелы ВСУ
- Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены.
- Также в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 1 по территории Крыма.
- Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск.
- ВСУ осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов.
- Удары пришлись в том числе на приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей — 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и 7 сбросов боеприпасов.
- В результате атак ВСУ есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.