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Что известно об ударах ВСУ во время пасхального перемирия

Украинские подразделения с начала объявленного Россией пасхального перемирия 444 раза обстреляли позиции ВС РФ, 900 раз ударили БПЛА, в том числе по приграничным регионам.

Источник: Reuters

ТАСС собрал основное из заявления Минобороны России.

Россия соблюдает перемирие

  • В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина все группировки войск в зоне специальной военной операции с 18:00 мск 19 апреля строго соблюдали режим прекращения огня.
  • ВС РФ оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

Обстрелы ВСУ

  • Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время предприняли попытки атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Сухая Балка и Богатырь Донецкой Народной Республики, которые были отражены.
  • Также в течение ночи противник применил 48 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 1 по территории Крыма.
  • Украинские подразделения 444 раза обстреляли из орудий и минометов позиции российских войск.
  • ВСУ осуществили 900 ударов беспилотными летательными аппаратами квадрокоптерного типа и сбросов различных боеприпасов.
  • Удары пришлись в том числе на приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей — 12 обстрелов, 33 удара БПЛА и 7 сбросов боеприпасов.
  • В результате атак ВСУ есть погибшие и раненые среди мирного населения, а также повреждения гражданских объектов.