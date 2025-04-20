ВСУ обстреляли Белгородскую область в нарушение перемирия

По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в восьми районах области попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 102 снаряда и зафиксированы атаки 78 беспилотников, из них 20 дронов были сбиты. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 11 частных домовладениях, сельхозпредприятии, объекте связи и 13 транспортных средствах.