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Власти Челябинской области помогут купить новый дом семье бойца СВО, потерявшей детей при пожаре

Семье участника СВО, потерявшей четырёх детей при пожаре в юрюзанском посёлке Василовка, предоставят выплату на покупку нового жилья. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер. Об этом в воскресенье, 20 апреля, сообщили в Министерстве социальных отношений Челябинской области.

Источник: Челябинский Следком/Telegram

В посёлке Василовка ночью полностью выгорел дом, где проживала многодетная семья участника специальной военной операции, — рассказали в пресс-службе ведомства. В результате возгорания погибли четверо детей, одному ребёнку удалось спастись. Во время пожара матери дома не было, она уехала навестить в госпитале раненого мужа, оставив детей с родственниками. Она уже экстренно вернулась в Юрюзань.

На место трагедии сегодня приехала глава регионального Минсоца Наталья Лугачёва. Она встретилась с пострадавшей семьёй и обсудила необходимый объём помощи.

Также состоялось совещание с участием представителей администрации Юрюзани и управления социальной защиты Катав-Ивановского муниципального района, — добавили в министерстве. — Помимо выплаты на приобретение жилья, семье будет выделена материальная помощь из областного и местного бюджетов в связи с трудной жизненной ситуацией. Также муниципальные власти помогут родителям в организации похорон.

В Юрюзань приехала министр социальных отношений региона Наталья Лугачёва.

На время поиска нового жилья семье предоставят квартиру. Сейчас с мамой и ребёнком работают психологи областного центра «Семья» и Единого центра поддержки и реабилитации участников операции. Они составят заключение о необходимости дальнейшей реабилитации. Также семью взяли на сопровождение юристы регионального филиала фонда «Защитники Отечества».

Пожар произошёл в ночь на 20 апреля в одном из частных домов посёлка Василовка, который находится в черте города Юрюзань. Огонь унёс жизни 12-летней девочки и трёх мальчиков — семилетнего и двух пятилетних близнецов. По данным МЧС, дети находились дома без родителей. Наиболее вероятной причиной возгорания специалисты считают короткое замыкание электропроводки на веранде. Позже губернатор Алексей Текслер сообщил, что пожаре погибли дети участника СВО, который после ранения находится в московском госпитале. Супруга бойца уехала проведать его, оставив дочь и трёх сыновей на родственников. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.