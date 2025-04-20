Власти Челябинской области помогут купить новый дом семье бойца СВО, потерявшей детей при пожаре

Пожар произошёл в ночь на 20 апреля в одном из частных домов посёлка Василовка, который находится в черте города Юрюзань. Огонь унёс жизни 12-летней девочки и трёх мальчиков — семилетнего и двух пятилетних близнецов. По данным МЧС, дети находились дома без родителей. Наиболее вероятной причиной возгорания специалисты считают короткое замыкание электропроводки на веранде. Позже губернатор Алексей Текслер сообщил, что пожаре погибли дети участника СВО, который после ранения находится в московском госпитале. Супруга бойца уехала проведать его, оставив дочь и трёх сыновей на родственников. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.