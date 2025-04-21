Еще трое нижегородцев вернулись на родину из украинского плена

246 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену, вернулись на родину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Нижегродской области Оксана Кислицына на своей странице в соцсети.
Среди вернувшихся — трое нижегородцев. До этого за помощью обращались их родственники. Скоро ребята будут дома.
«Мы очень ждём каждого обмена… А как их ждут родные наших защитников!» — подчеркнула Оксана Кислицына.
Она выразила благодарность министерству обороны России, компетентным органам, Татьяне Николаевне Москальковой и всем, кто помогал в обмене пленными.
Ранее пятерых военных из Нижегородской области освободили из украинского плена. Обмен состоялся по формуле «150 на 150».