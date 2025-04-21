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Еще трое нижегородцев вернулись на родину из украинского плена

Скоро они будут дома.

246 российских военнослужащих, находившихся в украинском плену, вернулись на родину. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Нижегродской области Оксана Кислицына на своей странице в соцсети.

Среди вернувшихся — трое нижегородцев. До этого за помощью обращались их родственники. Скоро ребята будут дома.

«Мы очень ждём каждого обмена… А как их ждут родные наших защитников!» — подчеркнула Оксана Кислицына.

Она выразила благодарность министерству обороны России, компетентным органам, Татьяне Николаевне Москальковой и всем, кто помогал в обмене пленными.

Ранее пятерых военных из Нижегородской области освободили из украинского плена. Обмен состоялся по формуле «150 на 150».